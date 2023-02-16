Карельские легкоатлеты ставят личные рекорды на первенстве России

Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет завершилось в Смоленске. Карельские спортсмены входили в число сильнейших и ставили рекорды.

Анжелика Васильева в прыжках в высоту замкнула пятерку сильнейших, ее результат 174 см, сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия». Алина Крохина поставила личный рекорд и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Девушка стала 20-й на дистанции 400 метров (58,61 с) и 28-й на дистанции 200 метров (26,06).

Мария Попченко с результатом (8,66 с) прошла в полуфинал на дистанции 60 метров с барьерами. Полина Юрина с результатом 12,27 м в толкании ядра заняла 12-е место.

Напомним, Елизавета Коротянская завоевала на первенстве серебро в тройном прыжке. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»