Легкоатлетка из Петрозаводска взяла медаль первенства России

В Смоленске проходит первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. Успеха достигла спортсменка из Петрозаводска, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Елизавета Коротянская завоевала серебро в тройном прыжке. Она показала результат 12 метров 82 сантиметра.

Спортсменка занимается в спортивной школе №3 Петрозаводска у тренеров Сергея Василенка и Татьяны Вологдиной.

Отмечается, что серебро первенства России в тройном прыжке - это лучший результат карельских атлетов за 20 лет. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»