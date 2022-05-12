Карельские библиотеки присоединятся к сетевому флешмобу «Сила Книги»

Регионы России активно поддержали введенную в 2019 году Республикой Сахой акцию «Сила Книги». В этом году эстафетную палочку библиотечного флешмоба передали Карелии. Особенность мероприятия – непременное участие глав регионов. Артур Парфенчиков уже дал согласие.

27 мая представители власти, артисты, журналисты, учителя, общественники, спортсмены, блогеры придут в библиотеки чтобы прочесть вслух детям отрывки из книг, отражающих культурное наследие народов России и Карелии. Предполагается прямая трансляция с площадок на портале «Культура.PRO».

Флешмоб приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России – Императорской публичной, ныне Российской национальной библиотеки. Фото: pixabay.