16 февраля 2021, 19:38
Спорт

Карельская спортсменка прыгнула на серебряную медаль чемпионата России

Александра Евстюнина установила свой личный рекорд

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Москве. Соревнования собрали сильнейших атлетов страны.

16 февраля воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Александра Евстюнина завоевала серебряную медаль в прыжках в длину.

Девушка установила личный рекорд - 6 метров 46 сантиметров, сообщает пресс-центр Минспорта Карелии. (фото vk.com)

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чемпионат России