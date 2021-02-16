16 февраля 2021, 19:38
Карельская спортсменка прыгнула на серебряную медаль чемпионата России
Александра Евстюнина установила свой личный рекорд
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Москве. Соревнования собрали сильнейших атлетов страны.
16 февраля воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Александра Евстюнина завоевала серебряную медаль в прыжках в длину.
Девушка установила личный рекорд - 6 метров 46 сантиметров, сообщает пресс-центр Минспорта Карелии. (фото vk.com)