Петрозаводск направил 93 миллиона рублей на развитие спортивных школ

Петрозаводчане любят как летние, так и зимние виды спорта и очень активно участвуют в массовых спортивных мероприятиях. Более 110 тысяч горожан регулярно занимаются физкультурой. В Петрозаводске сохранены семь спортивных школ, в которых занимаются более 6 тысяч детей, развиваются 25 различных видов спорта. Лидирующие позиции традиционно удерживают единоборства.

Большим подспорьем для спортивной инфраструктуры служит федеральная помощь. Так, в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» материально-техническая база спортшкол Петрозаводска обновлена на 93 млн рублей. Это и тренажеры, и беговые дорожки, современные машины для заливки льда, мячи, маты, то есть весь необходимый инвентарь для занятий.

«В последствии это сказывается на результатах петрозаводчан не только в региональном масштабе, но и на Северо-Западе, и даже на международном уровне. Наши спортсмены привозят трофеи самого высокого достоинства»,

- прокомментировала развитие спорта в Петрозаводске глава городского округа Ирина Мирошник. (Видео)