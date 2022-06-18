Карелию включат в туристический маршрут «Императорское кольцо»

Туристические маршруты под названием «Императорское кольцо» создадут в Северо-Западном федеральном округе. В проект войдет и Карелия, скоро республика подпишет соглашение с Ростуризмом, передает ТАСС.

Договор будет включать создание мастер-плана по развитию туристического кластера. Речь идет о пяти регионах СЗФО. Это Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псковская и Новгородская области, а также Карелия.

Планы 18 июня озвучила на Петербургском международном экономическом форуме заместитель полпреда России в округе Любовь Совершаева. Она уточнила, что проект будут развивать в рамках «Серебряного ожерелья России».

Этот маршрут объединяет Петербург, Калининград, Архангельск, Ленинградскую область, Вологду, Великий Новгород, Коми, Псков, Мурманскую область и Карелию. Таким образом, наша республика будет входить в два туристических кольца. // Фото: музей-заповедник «Кижи»