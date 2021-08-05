Карелию признали лидером по инвестициям резидентов Арктической зоны

Карелия лидирует по объему инвестиций резидентов Арктической зоны. В правительстве региона сообщили, что по числу таких инвесторов республика в тройке лучших.

Больше 20 резидентов Арктической зоны РФ реализуют свои инвестиционные проекты в различных областях экономики Карелии. Сферы самые разнообразные - от производства до аквакультуры.

Вложения в развитие арктических муниципалитетов составят 95,5 миллиарда рублей. Инвесторы создадут больше 1 200 новых рабочих мест, сообщили карельские власти.

Республика в данный момент является лидером по объему инвестиций резидентов Арктической зоны, она также находится в тройке субъектов Российской Федерации по их количеству.

В правительстве полагают, что северные территории Карелии привлекательны для развития бизнеса и инвестиций благодаря преференциям, на которые могут рассчитывать резиденты Арктической зоны.

Это, в частности, нулевой налог на имущество и прибыль, а также кредиты под минимальный процент. // Фото: Maklay62/Pixabay