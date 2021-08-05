Кредит в размере более 7 миллиардов предоставили Карелии из бюджета РФ

В соответствии с поручением российского президента Владимира Путина Карелия сократила свой рыночный долг. Как сообщили в правительстве республики, он уменьшился на 6 миллиардов рублей.

Отношение объема рыночного долга Карелии к утвержденному годовому объему налоговых и неналоговых доходов бюджета региона по сравнению с началом текущего года снизилось с 47,3 процента до 5,9 процента.

Расчетная экономия бюджетных расходов на обслуживание долга в этом году составит 130 миллионов рублей.

Карелии по просьбе главы республики Артура Парфенчикова предоставили бюджетный кредит из российской казны на замещение рыночных заимствований.

Соответствующее соглашение заключено с Минфином РФ на общую сумму 7 750,7 миллиона рублей. Процентная ставка по бюджетному кредиту составляет 0,1 годовых. Заем предоставили до 2029 года включительно с погашением в 2025−2029 годах ежегодно равными долями с возможностью досрочного погашения.

Минфин Карелии 3 августа досрочно погасил кредиты ПАО «Сбербанк России» и АО «Московский индустриальный банк» в общей сумме 6 400,0 миллионов рублей, в том числе 6 037,3 миллиона рублей за счет средств бюджетного кредита из федерального бюджета. Процентная ставка по погашенным кредитам составляла 5,25 – 5,9 годовых, срок погашения – июнь-октябрь 2022 года.

Также для замещения муниципальных рыночных заимствований предусмотрено предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных районов и городских округов в сумме 1 713,3 миллиона рублей.

Сейчас идет подготовка документов, соглашения с органами местного самоуправления должны заключить в сентябре текущего года. // Фото: nedvigimost-i-financi