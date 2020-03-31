От карантина до полного закрытия Карелии. Десятки тысяч граждан – за

Как стало известно, глава Карелии ввел в республике карантин с 1 апреля. И эта тема тесно связана с другим предметом острой общественной дискуссии - закрытием границ Карелии от приезжающих.

Вопрос о закрытии границ Карелии необходимо прорабатывать с федеральным центром. Об этом 30 марта сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Руководитель региона публично озвучил мысль, которая витала в воздухе с того момента, как в России выявили первые случаи коронавируса. Под ударом в первую очередь оказались столичные города, но все больше зараженных выявляют и на периферии. Карелии в «красном» списке пока нет – и не хочется, чтобы она там оказалась.

– По территории республики проходят федеральные трассы. При этом отдельные населенные пункты, в случае необходимости, мы можем изолировать,

– отметил Артур Парфенчиков.

Понятно, почему губернатору пришлось поднимать эту тему. В соцсетях, и в том числе на официальных страницах Парфенчикова, сейчас сотни комментариев о том, что Карелию надо «закрывать».

– К нам на север прутся Питер, Москва на машинах… Для них это дни отдыха, а не самоизоляция… Как достучаться до наших людей, что мы сами виноваты в эпидемии, – пишет под одним из постов некто Антонина Зацепина.

– Антонина, а к нам на юг прутся жители Петрозаводска. Для них это Эрмитаж, Дворцовая площадь и прочая муть. Давайте устроим региональный нацизм! – ответил женщине пользователь из Санкт-Петербурга.

Слово «нацизм» в этой дискуссии звучит не впервые. Именно так жена министра культуры Анна Лесонен назвала автора петиции "Карелия против туристов во время "путинских нерабочих дней"". Петиция появилась 27 марта. Житель Сортавалы Эдуард Колобов негодует по поводу того, что жители Москвы и Петербурга едут в республику, чтобы переждать эпидемию. По мнению Колобова, власть это игнорирует, и более того – готова встречать туристов «хлебом и солью».

– Путин сказал всем сидеть дома, это карантин, а не каникулы!

– резюмирует составитель обращения.

К моменту написания данного текста петицию подписали более 66 тысяч человек – гигантская цифра для Карелии. Но есть и противники. Например, та самая Анна Лесонен. Работница музея, в прошлом радиоведущая и чиновница мэрии, резко охарактеризовала составителя обращения и его сторонников.

– Устыдитесь, сограждане! Тот, кто в маразме написал эту петицию, на 99,9% нацист, не иначе. А те, кто её подписывают и распространяют, в разы хуже. Вы нелюди, что ли?

Менее жестко, но не менее решительно высказался и министр экономического развития Олег Ермолаев.

– Мы, прежде всего, должны оставаться людьми и не быть похожими на жителей соседней страны, которые закидывали камнями автобусы со своими соотечественниками, вернувшимися из-за границы (Речь идет о событиях, имевших место на Украине. – Авт.). Считаю, нужно быть терпимее друг к другу. Нам сказали оставаться в эти не рабочие дни дома, то есть определиться со своим местонахождением (не метаться по стране). Некоторые наши сограждане пошли дальше – определились со своим местонахождением на ближайшие месяц, два и уехали из крупных городов в малозаселенные территории, в том числе в Карелию.

Приехавшие из Москвы туристы сидят в гостевых домах тише воды, ниже травы. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» рассказал руководитель одной из турбаз Карелии. Он пожелал остаться неизвестным, однако заверил, что на его объекте обеспечиваются максимальные меры безопасности.

– Гости находятся в режиме самоизоляции, друг с другом не встречаются, живут в отдельных коттеджах. Ресторан не работает, функционирует лишь кухня, где готовят еду, а потом разносят ее по коттеджам. Идет постоянная санитарная обработка.

Наш собеседник подтвердил, что туристы прибыли именно для того, чтобы переждать карантин. Мужчина сомневается, что они могут представлять опасность для местных жителей. Во-первых, предприниматель предположил, что на столь решительный шаг, как переезд в Карелию (пусть и на пару месяцев), могут пойти только сознательные граждане, которые ответственно относятся к своему здоровью. Во-вторых, гости никуда не выезжают, по местным магазинам не ходят, ни на какие экскурсии не рвутся. Да и некуда, все же закрыто.

Источник также подчеркнул, что «заблокировать» Карелию будет очень трудно, потому что через нас идет транзит в другие российские регионы. Автора петиции против туристов Эдуарда Колобова такие вопросы особенно не заботят. Эдуард живет в Сортавале. В Приладожье давно привыкли к сезонному наплыву туристов, но сейчас гостям не рады.

– Я понимал, что все поедут к нам. Карелия это наш дом. Поэтому призывал перекрыть дороги и общественный транспорт. Нужно отнестись серьезнее к карантину, а не ехать в соседние регионы. Примеров того, как вирус распространялся в других государствах, достаточно.

Одно из опасений, которое высказал Эдуард в беседе с журналистом, – что в случае эпидемии жителей Карелии некому будет лечить. О критике в свой адрес мужчина не слышал. Когда корреспондент портала «Петрозаводск говорит» скинул ему выступление министра Олега Ермолаева, Эдуард заявил, что не считает это критикой: «У каждого свое мнение».

Руководитель турбазы, с которым нам удалось побеседовать, боится неизвестности. Например, он не знает, что будет, если власти решат все же закрыть Карелию для туристов. Начнут ли приезжих выдворять с территории республики? Наш источник в сфере туристических перевозок рассказал немыслимую, казалось бы, историю о том, как семью туристов выдворили с одного из карельских курортов, хотя клиенты заплатили вперед за два месяца проживания почти 400 тысяч рублей.

– Пугает, что будет дальше. Сейчас начнется уничтожение финансовой подушки. Ситуация меняется постоянно и кардинально, – констатировал мужчина.

По состоянию на момент написания этого текста в Карелии на карантине находились почти 11 тысяч человек. В стационаре и местах обсервации содержалось 39 человек. Однозначно подтвержденных случаев заражения коронвариусом пока не выявлено.