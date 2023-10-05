Карелия закупает дополнительную партию вакцины против туляремии

В этом году в Карелии зафиксировано 74 случая туляремии, включая 22 у детей. Это больше, чем в предыдущие годы, когда в основном фиксировали единичные случаи заболевания, сообщается в VK-паблике регионального минздрава. Разницу в данных статистики объясняют развитием службы лабораторной диагностики.

Одной из мер профилактики туляремии является вакцинация. Сейчас вакцинируют жителей тех территорий, где в этом году были выявлены очаги инфекции. Тысячу доз вакцины распределили по медицинским организациям. В министерстве сообщили, что ведется работа по закупке дополнительной партии вакцины, с учетом повышенной востребованности в этом году.

Подхватить инфекцию можно при контакте с больными животными, инфицированными грызунами, при укусах животных и кровососущих насекомых. Симптомы - лихорадка, интоксикация, поражение кожи, лимфатических узлов. Ранее стало известно о вспышке инфекции в Колатсельге, вакцинация началась в Пряжинском районе.

В этом году обследовали более 1000 жителей Сортавальского, Пряжинского, Прионежского, Пудожского, Олонецкого районов и Петрозаводска. В основном это пожилые люди, занимающиеся садоводством и огородничеством на своих дачных и приусадебных участках. Оказалось, что в среднем 12% обследованных встречались с возбудителем туляремии, следовательно, у них есть иммунитет. // фото freepik.com/