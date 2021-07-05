Карелия вошла в тройку регионов с самой плохой питьевой водой

Роспотребнадзор назвал регионы России, где самое неблагоприятная обстановка с качеством питьевой воды. Самое плохое централизованное водоснабжение в 2020 году оказалось в Дагестане, Карелии и Чечне.

Как сообщает РИА «Новости», в Дагестане 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям. В Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина проблемы — отсутствие зон санитарной охраны.

В докладе также говорится, что за последние десять лет улучшилось качество воды в морях. Доля проб воды, не отвечающих санитарным требованиям, снизилась по санитарно-химическим показателям на 2,76%, микробиологическим показателя – на 8,54%, паразитологическим – на 0,06%.