Виновники гибели карельского рабочего в Петербурге получили «условку»

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному после смерти карельского рабочего при обрушении спортивного комплекса. В гибели молодого человека признали виновными троих: исполнительного директора ООО «Техснаб» Сергея Акименко и работников этой фирмы Николая Иванова и Дмитрия Смирнова, сообщает ТАСС.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суд назначил каждому обвиняемому два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, в пользу родственников погибшего взыскали по 900 тысяч рублей с каждого.

Уголовное дело расследовалось по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ» По информации «Фонтанки», Сергей Акименко числился директором конторы «Техснаб», которой дали субподряд на демонтаж крыши СКК в январе 2020 года. Смирнов и Иванов исполняли роль прорабов и непосредственно руководили действиями газорезчиков на крыше. Одним из газорезчиков был уроженец Карелии Матвей Кучеров. 31 января он выполнял работы вместе со своим напарником; когда Матвей находился на крыше, она начала рушиться. Кучеров бросился к люльке, где стоял его напарник, но запрыгнуть в нее не успел. // Фото: kommersant.ru