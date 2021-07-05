В России вырастили первого жизнеспособного теленка-клона

Ученые из ВНИИ животноводства имени Л. К. Эрнста, Сколтеха, МГУ и их коллеги получили первого в России жизнеспособного клонированного теленка. Животному уже исполнился год, сообщает Naked Science.

Сейчас во всем мире активно клонируют мышей. Однако редактирование генома других видов остается дорогостоящим делом. Оно сопряжено с трудностями по части выведения и разведения животных. Клонированная корова, которую удалось вырастить российским ученым, сейчас весит более четырехсот килограммов и имеет регулярный репродуктивный цикл. Ее уже перевели на совместный выпас с обычными животными.

В рамках подготовки к следующей стадии эксперимента ученые выращивают стадо на несколько десятков коров, которые будут вынашивать ГМО-телят. Параллельно научный коллектив сумел в условиях лаборатории «выключить» гены белка, который отвечает за аллергию на молоко у людей. Это важные шаги на пути к выведению генно-модифицированных коров с гипоаллергенным молоком, отмечает издание.