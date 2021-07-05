Чрезвычайный класс пожарной опасности действует в одном районе Карелии

С 01 июля по настоящее время в лесах Суоярвского района Карелии ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Об этом сообщает региональное МЧС.

– Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, используйте единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», а в случае пожара звоните с мобильного телефона по номеру «101», со стационарного телефона 01 - пишет пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось, что в регионе введено ограничение посещения лесов. Ограничение подразумевает выставление постов на дорогах, ведущих в леса, установку предупреждающих аншлагов, а также установку шлагбаумов арендаторами на арендованных лесных участках. Мобильные посты могут выставляться точечно, в зависимости от класса пожарной опасности в районе, при ухудшении пожароопасной обстановки.

Запрет на посещение конкретных лесных участков также может быть введен при установлении 5 класса пожарной опасности (чрезвычайный) и ухудшении лесопожарной обстановки или при наличии на данном участке действующего лесного пожара.