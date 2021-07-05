Управление труда и занятости рассказало, какие профессии нужны Карелии

Наиболее востребованными в Карелии остаются квалифицированные рабочие и служащие – необходимы 3 158 человек. Это половина всей заявленной кадровой потребности. Такие данные представлены в Прогнозе кадровой потребности Республики Карелия на 2022-2026 годы, подготовленном Управлением труда и занятости.

Спрос на специалистов со средним профобразованием – 1 432 человека, или 22,7%, с высшим образованием – 1 552 человека, или 24,6%.

В разработке Прогноза опросным методом приняли участие 2 025 организаций. Среднесписочная численность работников обследованных организаций составила более 131 тыс. человек, или 82,9% общей среднесписочной численности работников крупных, средних и малых предприятий региона.

Согласно данным прогноза, совокупная потребность в рабочих и специалистах на 2022 год составляет 6 312 человек.

Среди рабочих и служащих региональный рынок труда испытывает наибольшую потребность в водителях автомобиля, продавцах (контролерах-кассирах), поварах (кондитерах), электромонтерах по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщиках (электросварочные и газосварочные работы), машинистах дорожных и строительных машин, официантах (барменах), машинистах лесозаготовительных и трелевочных машин, проводниках на железнодорожном транспорте, машинистах локомотива.

Наиболее востребованными в регионе специалистами среднего звена являются работники, имеющие подготовку в области медицины, педагогики, торговли, экономики и бухгалтерского учета, строительства, лесного хозяйства.

В большей степени, чем остальные, востребованы специалисты с медицинской, педагогической, экономической специализацией высшего образования. Значителен спрос на инженеров в области строительства, информационных технологий и электроэнергетики.

В 2021-2026 годах на территории Карелии планируется реализовать 63 инвестиционных проекта с запрашиваемой дополнительной потребностью в кадрах – 4 279 человек. Инвестпроектами, планирующими создание самого большого числа новых рабочих мест, являются: строительство целлюлозного завода в г. Сегеже резидентом Арктической зоны ООО «Сегежа Запад» (660 новых рабочих мест); создание мощностей АО «АЭМ-технологии» под дорожную карту поставки оборудования для строящихся АЭС на территории Петрозаводского филиала (589 новых рабочих мест); реконструкция здания стационара Больницы скорой медицинской помощи в г. Петрозаводске (281 новое рабочее место); строительство общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений в г. Петрозаводске (279 новых рабочих мест).

Заявили о новых рабочих местах опытно-серийный кластер по изготовлению и испытаниям экранопланов в г. Петрозаводске ООО «Экранопланостроительное объединение «Орион» и ООО «Судостроительное предприятие «Авангард» (249 новых рабочих мест). Кадры нужны на строительстве дома-интерната для престарелых граждан и инвалидов в г. Костомукше (222 новых рабочих места). 150 новых рабочих мест заявил Литейный завод. ООО «КЮ Дата центр» в Надвоицах создаст 148 новых рабочих мест.

Прогноз потребности в подготовке кадров для экономики и социальной сферы Республики Карелия разрабатывается ежегодно и размещается на сайте Центра обучения и мониторинга трудовых ресурсов». // Фото: m-diplomat.ru