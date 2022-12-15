Карелия снова ищет лидеров

15 декабря начался прием заявок на участие в региональном конкурсе «Лидеры Карелии-2023». Попробовать свои силы приглашают руководителей от 18 до 50 лет, имеющих опыт управленческой деятельности от 1 года. Для управленцев это шанс проявить себя, а для региона – еще одна возможность пополнить кадровый управленческий резерв.

Конкурс состоит из нескольких этапов, включающих в себя прохождение онлайн-тестирования по различным предметам; оценку управленческого потенциала участников; разработку и защиту участниками индивидуальных проектов по наиболее актуальным направлениям развития населенных пунктов, муниципальных образований и Карелии в целом.

Конкурсанты, вышедшие в финал, получают возможность войти в резерв управленческих кадров республики. Можно побороться и за денежный приз: в этом году по инициативе главы республики один из победителей конкурса получит 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Заполнить заявку на участие можно до 31 марта 2023 года на сайте лидерыкарелии.рф. // фото: сайт «Лидеры Карелии»