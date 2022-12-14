Представляем декабрьских участников конкурса «Удивительная страна»

Конкурс «Удивительная страна», который проводят портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама», подходит к завершению. Совсем скоро будем выбирать последнего, декабрьского, финалиста. Но ещё есть время поучаствовать! Если вы любите путешествовать по России, до 20 декабря присылайте фотографии из туристических поездок и выиграйте приз.

Представляем участников этого месяца:

Владимир Винецкий: «На фото поморское село Гридино, где я побывал в составе команды волонтеров. Мы приводили в порядок Музей поморского быта, а в свободное время любовались окрестностями. В один солнечный день вся команда дружно забралась в моторную лодку и отправилась исследовать скальный островок посреди реки. Во время этой робинзонады я и сделал снимок среди базальтовых камней. Та поездка продлилась не больше часа, но осталась в памяти, как настоящий фестиваль ярких красок и эмоций на лоне природы».

Татьяна Амосова: «На этом фото Калининград — город, который я каждый раз открываю для себя заново. В июле 2022 года ездила туда со старшим внуком (на фото Артём).

Ребёнок помог мне увидеть то, что я не замечала раньше. Самые удивительные воспоминания оставил Музей мирового океана и огромные корабли, поющие фонтаны и прогулка на кораблике по реке Преголи, Остров Канта с кафедральным собором и Рыбная деревня».

Ольга Кисткина: «На фото Словенские ключи — жемчужина Изборска. По преданию они обладают целебными силами. Всего их двенадцать — Двенадцать апостолов — и все вместе они создают реку Жизни. Каждый имеет название: ключ здоровья, богатства, радости и др., и только провидение позволит их распознать».

Наталья Маченене: «Одна с тремя детьми в Чечню? Почему нет? В многодетной семье дети появляются часто и откладывать путешествия, пока они вырастут — не вариант, поэтому путешествуем все вместе!

Городские пейзажи и Грозный-сити прекрасны, но поездка с местным жителем в горы к озеру Казеной-Ам и заброшенному селу Хой — самое яркое впечатление от отпуска.

Озеро образовалось в результате обвала горных пород, произошедшего в древние времена, скорее всего, в результате землетрясения. Как водится у кавказских народов, существует нравоучительная легенда, объясняющая происхождение озера Кезеной-Ам, а заодно воспитывающая молодое поколение в духе традиций».

Портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» приглашают жителей Карелии к участию в конкурсе!

Условия участия

• До 20 декабря присылайте снимки, на которых запечатлены вы сами или члены вашей семьи во время путешествий по России. Фоном могут служить различные достопримечательности нашей страны: природа, красивые улицы российских городов, памятники архитектуры, необычные музеи и т. д. На фотографиях обязательно должны присутствовать люди!

• Напишите несколько слов о тех местах, которые вы запечатлели на фото, а также о том, какую роль в вашей жизни играют путешествия.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу) с пометкой «Удивительная страна». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто изображен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц. Фотографии нужны хорошего качества!

Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит». Победителю месяца достанется приз – футболка или кружка (на выбор) от ИД «ПетроПресс» с авторским принтом или любым сюжетом на выбор заказчика. Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 28 декабря 2022 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Главное фото: pxfuel.com