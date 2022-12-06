Песни Пудожья и Заонежья помогли ансамблю из Кижи выбиться в финалисты

Карелию представили на международном фестивале-конкурсе народной культуры «Русское диво». Фольклорный ансамбль музея «Кижи» исполнил песни Пудожья и Заонежья. Ансамбль стал лауреатом третьей степени в номинации «фольклорно-этнографическое исполнительство», рассказали в пресс-службе музея.

Конкурсанты из 45 регионов России, Казахстана и Белоруссии представили видеозаписи. Фестиваль-конкурс собрал около 300 участников.

Музейный паблик опубликовал одну из видеозаписей, которая была представлена на конкурсе. // фото скриншот