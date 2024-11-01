Карелия сэкономит 12,3 млрд рублей на бюджетных кредитах

Депутаты парламента Карелии приняли участие в заседании регионального правительства, на котором обсуждались основные параметры бюджета республики на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. В режиме ВКС в нем приняли участие и.о. Председателя Законодательного Собрания Карелии Ольга Шмаеник, председатель Комитета по бюджету и налогам Ирина Кузичева, председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Важные вопросы, которые интересуют сегодня депутатов - механизм получения дополнительных средств из федерального центра, объем финансирования и сферы жизнедеятельности, в которые можно будет направить полученные средства.

В своем Послании Президент России Владимир Путин предложил списать регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Какой объем сэкономит республика в следующем году и куда планируется направить высвободившиеся средства?,

- задала вопрос министру финансов Карелии председатель Комитета по бюджету и налогам Ирина Кузичева.

И.о. министра финансов Александр Климочкин сообщил, что в 2025 году задолженность Карелии будет списана в сумме 2,3 миллиарда рублей. За три года долг уменьшится на 6,9 млрд рублей. А в целом за десятилетний период существования предложенного механизма общая сумма составит 12, 3 млрд рублей. Все эти деньги можно будет использовать на развитие Карелии.

На федеральном уровне определены следующие направления, куда пойдут сэкономленные деньги: модернизация системы ЖКХ, поддержка новых инвестиционных проектов, развитие опорных населенных пунктов, а также развитие региональных институтов - в частности, фонда развития промышленности, микрофинансовых и гарантийных организаций. Эти направления будут окончательно определены в ходе второго чтения федерального бюджета, подчеркнул Климочкин.

Леонид Лиминчук поинтересовался, будет ли продолжена поддержка предпринимателей в части льгот по налогам и какие средства заложены в бюджете на эти цели. И.о. министра финансов подтвердил, что все налоговые меры поддержки, способствующие развитию инвестиций и деловой активности, сохраняются в 2025 году. Также будут расширены сфера применения и объем инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Общая сумма этих налоговых расходов составит 1 млрд рублей, при этом приблизительно 1,5 тысячи налогоплательщиков пользуются региональными мерами поддержки.

По словам и.о. Председателя Законодательного Собрания Ольги Шмаеник, карельские парламентарии будут принимать участие в совещаниях с участием представителей Минфина республики и муниципальных органов власти, где будут рассматриваться вопросы бюджетного планирования.



В ходе этих совещаний необходимо обязательно обратить внимание на 22 направления, по которым будет оказана финансовая поддержка, чтобы и парламентарии, и органы местного самоуправления понимали, что именно будет финансироваться, по каким критериям будет вестись поддержка,

– сказала Ольга Шмаеник.



Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул важность поднятой темы и уточнил, что выделяемые муниципальным образованиям средства должны расходоваться эффективно, в интересах местных жителей, развития экономики и территорий муниципальных районов и округов.

Ольга Шмаеник выразила благодарность Главе республики и Правительству за работу по формированию бюджета и отметила, что как только законопроект поступит в парламент, начнется его рассмотрение и обсуждение депутатским корпусом. Законодательное Собрание Республики Карелия планирует в первом чтении рассмотреть проект главного финансового документа 14 ноября.

Фото: ЗС РК