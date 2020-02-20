Карелия прозвучит в проекте «Россия – это мы!»

Сегодня и завтра, 21 февраля, на двух петрозаводских FM-каналах выйдет программа о Карелии в рамках проекта «Россия – это мы!».

Это программа о жителях России, регионах, национальных праздниках и культуре. Завтра в фокусе – Карелия.

Сегодня и завтра в 22.20 лушайте Радио родных дорог (99,6 FM) и Радио дача (99,2 FM) – узнайте, как Карелия выглядит на фоне России.

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