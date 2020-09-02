02 сентября 2020, 10:37
Общество

Карелия присоединяется к экологическому марафону «Чистые озера»

В Петрозаводске акция по уборке мусора стартует 4 сентября в Песках

Все любители природы и просто активные горожане приглашаются к участию в марафоне "Чистые озера", сообщает в своем паблике Минприроды Карелии

4 сентября освобождаем от мусора любимое место многих петрозаводчан - территорию городского пляжа "Пески". Сбор в 15.00 у кафе "Солоха", 

– говорится в сообщении.

Организаторы обещают обеспечить участников мешками, перчатками, масками. Предлагается не забыть дождевики на случай плохой погоды.

В Карелии экологический марафон поддержан Министерством природных ресурсов и экологии, Отделом водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ, ГКУ РК "Карелприрода", Администрациями Калевальского муниципального района, Шальского, Шелтозерского, Шокшинского и Эссольского сельских поселений.

Мероприятие проходит под эгидой минприроды России при поддержке ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса».

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