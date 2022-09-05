Карелия попала в лидеры по расходам населения на коммуналку в стране

Карелия попала в список регионов России с самыми существенными тратами населения на жилищно-коммунальные услуги. Результаты исследования приводит РИА Новости.

Аналитики рассчитали расходы российских семей на коммуналку среди общих потребительских трат. Выяснилось, что в Карелии люди направляют на коммуналку 13% всех своих расходов. Это второй результат в стране после Камчатки (14,2%). В Магаданской области такой же показатель, как и в Карелии - 13%.

Наименьшая доля расходов на коммуналку оказалась в Дагестане - 5,6%. Низкие показатели также отметили в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях - там доля затрат средней семьи на ЖКУ не превышает 8% совокупных потребительских расходов.

В абсолютных показателях самая большая коммуналка зафиксирована в Москве - в столице люди платят за ЖКУ, в среднем, 10 тысяч рублей в месяц. Фото: unsplash.com