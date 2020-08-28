Карелия получит дополнительные средства на покупку жилья для сирот
27 августа в Москве прошло заседание правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
В повестке дня в числе прочего рассматривался вопрос о выделении дополнительных средств проблемным регионам для решения жилищного вопроса детей-сирот.
«Ещё один важный вопрос касается обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году правительство дополнительно выделит на решение жилищного вопроса более 2 млрд рублей 10 регионам с наиболее сложной ситуацией в экономике и социальной сфере. Это позволит обеспечить собственным жильём ещё около полутора тысяч детей-сирот в Алтайском крае, республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Курганской и Псковской областях и Чувашской Республике»,
- заявил Михаил Мишустин.
Документ на сайте кабмина еще не опубликован, поэтому конкретная сумма, выделенная Карелии, будет известна позднее.
Между тем, этим летом в Петрозаводске разгорелся скандал с покупкой жилья для сирот. Подробнее в нашем материале «Государство не заплатило за квартиры, купленные для детей-сирот».