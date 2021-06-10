Карелия получит 6,4 млрд рублей на социальные объекты и инфраструктуру

Федеральные власти расширили ФЦП «Развитие Республики Карелия», сообщает пресс-служба правительства России. Программу дополнили новыми объектами. В частности, предполагается строительство социальных объектов и реконструкция транспортной инфраструктуры. Постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Расширение ФПЦ обойдется еще в 6,4 миллиардов рублей. Первая часть - более 652 миллионов рублей – была выделена из резервного фонда правительства в конце апреля.

Деньги потратят на спортивный комплекс для учеников детско-юношеских школ, строительство хирургического корпуса БСМП и гистологической лаборатории в Петрозаводске. Средства планируется пустить на строительство моста через пролив Ворссунсалми в Сортавале, реконструкцию дороги Петрозаводск – Суоярви и модернизацию перехода на трассе «Кола». (фото goodfon.ru)