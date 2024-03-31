"Место силы" карельских вепсов под угрозой

«Если там будет причал, там будет караул», - эмоционально высказался один из участников публичных слушаний, которые прошли 28 марта в Шокшинском доме культуры, расположенном в поселке Кварцитный.

В мероприятии приняло участие около ста человек. Такая массовость удивила даже самих жителей Кварцитного и Шокши.

Хотя наплыв желающих принять участие в общественных слушаниях был предсказуем. Речь шла о судьбе одного из самых красивых и живописных уголков вепсского края с белоснежным песчаным пляжем, соснами, незабываемым видом на гладь Онежского озера.

Руководство АО «Прионежская горная компания» обратилось к главе Шокшинского вепсского сельского поселения Виктории Буториной с предложением построить дорогу и причал на западном берегу Заячьей Губы (Яньгуба) Онежского озера. О том, что было дальше, читайте здесь.