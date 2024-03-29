Последняя радость. В Карелии вепсы встали на защиту "места силы"

Текст, фото: Антонина Кябелева

28 марта в Шокшинском доме культуры, расположенном в поселке Кварцитный, состоялись публичные слушания по поводу строительства дороги и причала на западном берегу Заячьей Губы (Яньгуба) Онежского озера. С таким предложением к главе Шокшинского вепсского сельского поселения Виктории Буториной обратилось руководство АО «Прионежская горная компания».

В доме культуры был полный аншлаг. Собрались не только жители Кварцитного и Шокши, но приехали даже из Шелтозера. Несмотря на просторное помещение, заставленное рядами стульев и скамейками, некоторым пришлось стоять.

Официально зарегистрировалось около ста участников публичных слушаний. Жители Кварцитного признались, что они не припомнят такой активности граждан при проведении подобного рода мероприятий.

Хотя наплыв желающих принять участие в общественных слушаниях был предсказуем. Речь шла о судьбе одного из самых красивых и живописных уголков вепсского края с белоснежным песчаным пляжем, соснами, незабываемым видом на гладь Онежского озера.

«Эта наша последняя радость. И ту забирать собрались»,

- еще до начала слушаний заметил Александр из Шокши.

Генеральный директор АО «Прионежская горная компания» Семен Сычев рассказал, что в 2004 году предприятие «Лесной камень» начало разработку в 10 километрах от старинного вепсского села Шокша. В 2009 году предприятие оказалось в финансовом тупике, меняло собственников, а два года назад лицензию на разработку месторождения вместе с компанией приобрела Прионежская горная компания.

«В наши планы входит запустить это предприятие по новой, дать ему вторую жизнь или третью, как получится»,

- сказал Сычев.

Для этого, объяснил он, предприятию необходим причал, чтобы отгружать свою продукцию.

По словам гендиректора горной компании, лучшего место, чем в Яньгубе, в километре от песчаного пляжа они не нашли. Он опередил закономерный вопрос: почему бы не использовать уже построенные причалы?

«От Шокши до любого другого причала — что в сторону Рыбреки, что в сторону Педасельги - где-то порядка 30-35 километров. И это становится нерентабельная история. И, во-вторых, эти причалы уже заняты, они либо арендованы, либо это частные причалы. И на наши просьбы оттуда отгрузиться, естественно, мы получили отказ».

Семен Сычев отметил, что Прионежская горная компания работает в Пряжинском районе в Падозере, где у нее самый крупный карьер на Северо-Западе. По его словам, на предприятии трудятся около 500 человек, а средняя зарплата составляет порядка 80 тысяч рублей. На шокшинском месторождении на первом этапе будут трудиться 250 человек, а на причале 19 человек. Он заметил, что проекта строительства причала пока нет, на предприятии только пытаются оценить перспективы.

Народ на встречу пришел подготовленный. Сотрудник лесничества поинтересовался, куда планируется сливать воду из карьера, который в настоящий момент полностью затоплен.

«По проекту предусмотрен водоотлив»,

- ответил Сычев.

Мужчина продолжил выяснять, куда конкретно сбросят воду.

«В лес?» - полувопросительно, полуутвердительно заметил сотрудник лесничества. Внятного ответа он так и не получил.

«Я по поводу причала. Наверное, выражу позицию большинства. Мы не хотим этого причала. Это любимое место отдыха. Это устье нерестовой речки. Это прекрасный сосновый бор. Карьеры приходят и уходят. А место у нас будет приведено в негодность»,

- высказалась Светлана Кошелева под бурные аплодисменты односельчан.

Сергей Подлесных предположил, что если бы руководители и владельцы горной компании сами жили в Шокше или Кварцитном, то они ни за что не стали бы размещать причал в Заячьей Губе. «Это уникальное место. Вторая Юрмала с этим песчаным пляжем», - считает он.

Другой выступающий Андрей Геннадьевич заметил, что в соседних карьерах уже возникла проблема с вывозом продукции водным путем из-за дефицита судов.

«Если там будет причал, там будет караул»,

- сказал он.

Единственный, кто поддержал идею строительства причала на уникальной природной территории, был Роман Шляхов. Он сказал, что не понимает, почему люди так негативно восприняли приход компании, которая 20 лет успешно работает в Карелии. По его мнению, поселок только выиграет, если откроются новые рабочие места, а молодые люди смогут найти работу рядом с домом, а не мотаться по вахтам. Он пытался убедить собравшихся, что сейчас действует строгое природоохранное законодательство, проект будет проходить госэкспертизу.

«Все будет сделано серьезно. Люди будут эти объекты сдавать. Эти объекты будут проверять»,

- успокаивал собравшихся Шляхов.

Граждане ему явно не верили, тем более что реальность постоянно свидетельствует об обратном. Но даже Шляхов оговорился, что Заячья Губа это «реликтовый участок, довольно красивая местность».

«Давайте промзону здесь сделаем!», «А где мы грибы собирать будем?», «Мы не хотим загадить это место!», «Давайте добьем Яньгубу!», - возмущенно кричали в ответ граждане. Люди напомнили, что соседство с причалом неизбежно обернется вредными выбросами с судов, и вместо белоснежного пляжа с чистой водой возникнет очередная экологическая проблема.

Граждане недоумевали, почему в горной компании прицепились к самому красивому пляжу, а не «подвинулись» на 15-20 километров в сторону от него. Выступающие говорили, что не против развития предприятия, но категорически не согласны с тем, чтобы уничтожить любимое место отдыха.

«Запуск крупного предприятия — это просто глоток воздуха для нас»,

- заметила Виктория Буторина.

Но, отметила она, необходимо учитывать и мнение населения.

«Я за то, чтобы в Яньгубе ничего не было. Для нас, для жителей поселения, для вепсов — это место силы»,

- сказала глава Шокшинского поселения.

Она добавила, что в округе практически не сталось места, куда можно выехать на отдых, как она выразилась, «без шлагбаума». К тому же, по ее словам, в районе Заячьей Губы есть археологические объекты — стоянки древнего человека: «Это хочется все сохранить. Там мох белый, который не везде есть. Там грибы белые. Это место традиционного природопользования вепсов». Буторина призвала найти альтернативный вариант.

«Яньгубу не отдадим!»,

- выкрикнул из зала мужчина.

Директор шокшинской школы Нина Коренькова отметила, что строительство нового причала приведет к серьезной экологической нагрузке на Онежское озеро. Она напомнила, что на действующих причалах очистные сооружения не работают, не работают они и в Шелтозере.

«Мы что будем пить через несколько лет?»

- задала она риторический вопрос.

Нина Коренькова рассказал, что собирала по крупицам историю родного края. «В истории нашего поселка Яньгуба занимает одно из первых мест. Это не только место отдыха», - заметила она. Коренькова рассказала, что нашла воспоминания Василия Барабанова от том, как Яньгуба после войны спасала людей от голода.

«Для нас это место — святое»,

- заключила она, вызвав бурную поддержку зала.

«Общее настроение понятно», - сказал Семен Сычев, предложив не проводить голосование. Но граждане захотели официально зафиксировать свое «настроение».

За строительство дороги и причала поднял руку только Роман Шляхов, а одна женщина воздержалась. Все остальные высказались категорически против.

Справедливости ради стоит сказать, что гендиректор АО «Прионежская горная компания» вел себя предельно корректно, мягко отвечая на порой эмоциональные выступления собравшихся. Только появившийся румянец на его лице выдавал то, что подобный диалог ему дается непросто. Сычев пообещал подготовить альтернативные варианты размещения причала и попросил граждан, если у них есть предложения по этому поводу, передать их ему.

Начальник отдела Минприроды Елена Тыркина отметила, что была на многих публичных слушания, и везде позиция граждан примерно одинаковая.

«Но ни на одних публичных слушаниях ни одно предприятие не предлагает жителям поучаствовать в этом процессе. Прионежская горная компания просит от вас обратной реакции, не в плане того, что нет категорически. Потому что мне кажется, что для поселения ничего плохого не будет, если новое предприятие заработает»,

- сказала Тыркина.

Ее выступление вызвало новый накал эмоций у почти успокоившихся граждан. «Бейте тревогу по поводу очистных!», - возмущались в ответ люди, для которых министерство природных ресурсов представлялось прежде всего как ведомство с экологическим наклоном.

«А вы почему не бьете тревогу?»

- огрызнулась чиновница.

Граждане ей возразили, что только этим и занимаются. А я про себя подумала, что представителям власти, утратившим навыки общения с гражданами, иногда лучше молчать, чем говорить.

Как мне показалось, публичные слушания в Кварцитном в целом были полезны как для руководства горной копании, так и для граждан. Нужны именно такие обсуждения, когда, избегая взаимных оскорблений, стороны в состоянии найти компромисс. Хочется верить, что в данном случай найдется альтернативный вариант, и Заячья Губа сохранится как природная «изюминка» вепсского края.