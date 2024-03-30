Люди жалуются – карельские чиновники не слышат

Текст: Александр Честный

Улицы Ключевая и Ольховая в поселке Пряжа — просто Карелия в миниатюре: настоящий «край озер». Жители районного центра несколько лет ведут безрезультатную борьбу с чиновниками за нормальное содержание дороги.

Единственный путь, связывающий поселковые улицы с трассой Р-21 «Кола», в настоящее время скрыт под толщей грязной воды. Впрочем, это нормальное состояние проезжей части – лучше бывает редко. Стоит отметить, что пешеходная зона на этом участке вообще не предусмотрена.

«На нашей улице живут дети, пенсионеры. По дороге люди ходят на работу, в магазин, в больницу, доставляется жителям питьевая вода в машинах. По ней ехать страшно! Никогда не угадаешь, доберешься ли»,

— говорят пряжинцы

Канавы, которые окаймляют дорогу, заросли кустарником и деревьями. Рвы доверху заполнены водой – их давно никто не чистил. Нередко старые деревья падают на проезжую часть.

Это еще не все неприятности. На улицах Ключевая и Ольховая в Пряже отсутствует уличное освещение. Пешеходы в темное время суток здесь могут передвигаться только по интуиции: темень, хоть глаз выколи. Ясно одно, что ненадлежащее состояние дороги несет угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

Эти дороги находятся на балансе Пряжинского городского поселения. Люди со своей проблемой обращались к местной власти не один раз – устно и письменно. Только власть пока бездействует. То ли чиновники плохо слышат, то ли букв не знают. А может, им просто плевать на страдания людей?

Решили жители двух многострадальных улиц послать письмо–жалобу дальше, главе Карелии – бумага терпит, перо пишет:

«Артур Олегович! Два года назад обращались по поводу освещения. Ведь у нас нет ни одного фонаря. Да и дорога оставляет желать лучшего. В администрацию писали, и не раз. Как детям ходить в школу, людям на работу? Вызывали такси, чтобы доехать до школы, так таксист предупредил, что к нам не поедет. Своими силами соседи пытались выровнять дорогу, но это ненадолго. Мало того, зимой чистят по звонку, когда водовозка не может проехать. Просим вас помочь...»

На стенания народа быстро реагирует только прокуратура.

Прокуратура района рассмотрела обращение жителей поселка Пряжа по вопросу ненадлежащего состояния дорог, а также отсутствия уличного освещения, поступившее к ней 4 июля 2023 года.

«По результатам рассмотрения обращения сообщаю, что изложенные в нем доводы нашли свое подтверждение, в связи с чем прокуратурой района внесено главе администрации Пряжинского городского поселения представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. О результате рассмотрения представления вы будете уведомлены дополнительно», — ответил прокурор района К.С. Лебединский.

В общем-то, ничего нового. Еще до этого администрация Пряжинского городского поселения призналась в ответе прокуратуре на более раннее представление (от 17 ноября 2022 года номер 02-09-920), что работы по содержанию дорог ведутся в недостаточном объеме, потому что «...средств катастрофически не хватает на все мероприятия, которые необходимы в рамках исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Прекрасное обоснование разбитой дороги и отсутствия освещения, им можно пользоваться на протяжении многих лет, но оно не может служить основанием для освобождения от исполнения требований безопасности. В общем, кто хочет работать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины.

До и после уборки

Терпение жителей поселка Пряжа, кажется, подходит к пределу, они рассказали о своей беде в соцсети, выложив видео. И на это власть отреагировала: дорогу почистили, канавы выкопали. Осталось снять еще видео и разместить в соцсетях максимально широко, чтобы отремонтировали дорогу и сделали освещение.

Хотя, что касается освещения, то прежний глава городского поселения Пряжи Гарнин предложил жителям района Шаньгима создать ТОС и самим заняться электрификацией улиц. Как он себе это представляет? Он думает, что здесь проживают жители Рублевки? Протянуть провода и поставить столбы на участке протяженностью почти два километра не по карману обычным пряжинцам.

Если разобраться, то обращаться к чиновникам не имеет никакого смысла: за одни дороги они не отвечают, на другие денег нет. Совет – делайте сами. Напрашивается вопрос: зачем нужна власть? Штаны протирать? Люди не могут найти ответа, почему власть имущие, госчиновники и депутаты, за которых народ отдал свой голос, так глухи к беде сограждан. // Фото: Вера Федорова