Минсельхоз попросил жителей Карелии сообщать о трупах диких животных

Министерство сельского хозяйства Карелии обратилось с просьбой, в первую очередь, к жителям и гостям Лахденпохского района: в случае обнаружения трупов диких животных незамедлительно сообщать об этом специалистам Государственной ветеринарной службы Республики Карелия.

По информации, поступившей от инспекторов национального парка в Государственную ветеринарную службу Карелии, на данный момент обнаружено три трупа кабанов: одного взрослого и двух молодых особей.

Все образцы биоматериала были изъяты специалистами Лахденпохской ветеринарной станции с целью проведения исследований и исключения возможности наличия особо опасной болезни, в частности африканской чумы свиней. Пробы были доставлены в лабораторию в городе Петрозаводск, где были проведены исследования. Результаты всех проведенных анализов - отрицательные, сообщают в министерстве.

При этом в вдеомстве отмечают, что ситуация по заболеванию африканской чумой свиней остается в ряде регионов России очень напряженной.

Сообщать о трупах диких животных просят по телефону: 8-921-459-06-93 (ветеринарная служба). Также можно связаться с инспектором охотнадзора по Лахденпохскому району по телефону: 8-931-702-94-35. // Фото: минсельхоз Карелии.