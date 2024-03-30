В аэропорту Петрозаводска усилили меры безопасности

В связи с трагическими событиями, произошедшими на прошлой неделе в Москве, в аэропорту Петрозаводска усилены меры антитеррористической направленности, сообщает минтранс Карелии.

Для надежной защиты пассажиров и посетителей в международном аэропорту «Петрозаводск» сотрудники подразделения транспортной безопасности патрулируют территорию, в том числе с подразделением Петрозаводского линейного отдела МВД на транспорте, проводятся мероприятия с помощью служебных собак.

«Аэропорт полностью обеспечен техническими средствами для обеспечения транспортной безопасности, ежедневно осуществляется их настройка»,

- отметил руководитель подразделения, отвечающий за транспортную и авиационную безопасности БУ РК «Аэропорт Петрозаводск» Эдуард Иванов.



В феврале Эдуард Иванов принял участие в форуме «Технологии и безопасность». Там он представил два доклада - «Проблемы реализации периметрового ограждения в границах летного поля аэродрома» и «Реализация требований информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры».

В минтрансе Карелии подчеркивают, что пример реализации технических решений по строительству периметрового ограждения оказался уникальным, аналогичных решений в России еще не было. // Фото: минтранс Карелии.