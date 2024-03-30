Лесной кодекс не позволяет обеспечить пожарную безопасность в Карелии

Участники комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления предложили ускорить внесение изменений в Лесной кодекс РФ для защиты населенных пунктов от лесных пожаров. Об этом сообщают в Законодательном собрании Карелии.

В 2020 году было принято постановление правительства России, обязывающее все муниципалитеты иметь вокруг своих границ минерализованные полосы шириной десять метров - чтобы препятствовать распространению огня.

Как рассказал председатель комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению Илья Семяшкин, это вызывает сложности у муниципалитетов, поскольку за время действия предыдущих требований населенные пункты активно застраивались. Сделать полосы за счет лесного фонда вокруг населенных пунктов затруднительно. А лес вокруг деревень и поселков зачастую имеет охранный статус.

Депутат ЗС Карелии Анна Лопаткина отметила, что для нашей республики этот вопрос также актуален. Сейчас в Государственной Думе на рассмотрении находится законопроект, который предполагает упрощенный порядок проведения рубок на территории гослесфонда для обеспечения пожарной безопасности.

Члены постоянного комитета ПАСЗР поддержали инициативу депутатов Коми, которые предложили подготовить обращение к председателю правительства Мишустину о скорейшем принятии изменений в Лесной кодекс. // Фото: паблик "Гридино-онлайн".