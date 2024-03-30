В церквях Карелии отслужили литургии в первую родительскую субботу

В субботу второй седмицы Великого поста митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершил Божественную литургию Иоанна Златоустого и поминовение усопших в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска.

Карельская епархия напоминает, что согласно уставу церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста.

Но в 2024 году таких дней будет два, так как вторая родительская суббота (6 апреля) совпадает с днем предпразднства Благовещения Пресвятой Богородицы, поэтому заупокойное богослужение отменяется.

В целом же в родительские субботы православная церковь призывает всех верующих усиленно помолиться об усопших. // Фото: Петрозаводская и Карельская епархия.