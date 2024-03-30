Минприроды Карелии рассказало о причине массовой гибели кабанов

Несколько кабанов в Лахденпохском районе погибли естественной смертью после зимнего истощения, сообщает министерство природных ресурсов Карелии. После информации в СМИ сотрудники минприроды совместно с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры» провели проверку.

Минприроды подтверждает, что несколько погибших кабанов было найдено на побережье Ладоги. Тела животных были переданы на исследование специалистам ветеринарной службы минсельхоза Карелии.

"Исследования на признаки отравления или заболевания, в частности африканской чумой свиней, показали отрицательный результат",

- сообщают в ведомстве.

Специалисты предполагают, что гибель животных может быть связана суровостью прошедшей зимы.

"Минувшими осенью и зимой было много снега и сильные морозы, эти факторы мешают диким животным искать себе пропитание. Жировые запасы, накопленные до зимы кончились и звери совершенно истощились, что и привело к падежу кабанов",

– отметил начальник отдела охотничьих ресурсов Минприроды Карелии Алексей Васильков.

Сотрудники министерства, национального парка и ветеринары продолжают обследование территории охотничьих угодий для обнаружения падших животных в Лахденпохском районе. // Фото: ru.freepik.com.