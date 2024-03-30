Как в каменном веке: жители поселка Карелии сетуют на дефицит врачей

Помощи врача в поселке Пяозерский Лоухского района дожидаются как манны небесной, редко и по расписанию. Постоянного врача-терапевта нет. Причем, это большой по меркам Карелии поселок - около 1500 жителей.

На запрос депутата ЗС Лоухская ЦРБ сообщила, что в связи с отсутствием врача-терапевта медицинскую помощь взрослому населению оказывает врач общей практики – один раз в неделю, по вторникам, и фельдшер ФАПа один раз в неделю, по четвергам. Экстренную помощь всему населению оказывает один фельдшер на постоянной должности и два фельдшера-совместителя. Прием узких специалистов – один раз в месяц.

Взрослое население поселка радуется, что хотя бы есть педиатр, он принимает в поликлинике и выезжает на дом. // Фото: сообщество "Пяозерский" в ВК.