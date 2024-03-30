Мэр Петрозаводска обратилась в УФАС по поводу повышения цены на проезд

Глава Петрозаводского городского округа на своей странице в соцсети высказалась по поводу повышения стоимости проезда с 1 апреля в старых «ПАЗиках». Инна Колыхматова сообщила, что мэрию руководители автотранспортных предприятий официально уведомили об этом только в пятницу, 29 марта.

"Полностью разделяю возмущение петрозаводчан по этому поводу. Оказывать низкокачественные услуги на грязных, старых автобусах с невоспитанными водителями, да еще и цену за это повышать – недопустимо!",

- отметила градоначальница.

Администрация Петрозаводска обратилась в карельское УФАС, чтобы антимонопольщики проверили обоснованность повышения тарифов. По мнению городских властей, есть признаки ценового сговора.

"Но в целом, увы, повлиять на старых перевозчиков городская администрация не может. Говорила об этом не раз. Именно поэтому в интересах петрозаводчан мы и пытаемся реализовать транспортную реформу. Обязательно будем представлять в суде в качестве аргументов нашей правоты вышеописанные истории. Горожане не должны быть заложниками таких низкосортных услуг!",

- подчеркнула Колыхматова.

Также мэр Петрозаводска сообщила, что 1 апреля на улицы города выйдут первые пять из 27 новых троллейбусов. Специалисты «Городского транспорта» говорят, что эти машины лучше тех, что поступили к нам в 2022 году. Они теплее, есть дополнительная камера в салоне, а в кабине установлен даже прибор, который контролирует усталость водителя.

В середине апреля ожидается, что на линию выйдут еще пять троллейбусов из новой партии. Цену проезда в них, а также в автобусах № 5, 14 и 29 увеличивать не планируется. // Фото: телеканал "Ника плюс".