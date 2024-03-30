Ужасы Олонца: жители карельского города показали состояние общежития

Сообщество Олонца в соцсети «Чтобы лучше было жить» опубликовало фото городского общежития по ул. Ленина, д. 21. На них не квартиры, а помещения общественного пользования, предупреждают в паблике. Но слабонервным лучше не смотреть фотографии.

"Всем в городе известно здание общежития по ул. Ленина, д. 21. Пятиэтажное здание со всеми удобствами. Кажется живи и радуйся. Но... Сегодня мы, изучая вопрос нашей подписчицы, побывали в этом доме, вернее на его 4 этаже",

- пишут администраторы группы.

Люди, радеющие за свой дом, показали то, что творится на этаже. Здание не обслуживается ни одной управляющей компанией, при этом находится на балансе администрации района, как бы она не старалась избавиться от него.

Коммунальщики боятся взять этот дом под свое управление, зная низкую платежеспособность некоторой части жителей и их отношение к зданию и к себе. Да и износ здания значителен - 1967 года постройки. В плачевном состоянии находятся инженерные сети.

В общежитии жуткая антисанитария. Что можно сделать, чтобы не страдали добропорядочные плательщики? Таким вопросом задаются жители Олонца. // Фото: паблик "Чтобы лучше было жить".