Водители Петрозаводска жалуются на состояние Гоголевского моста

Автовладельцы Петрозаводска возмущены качеством дорожного покрытия Гоголевского путепровода. Водители пишут в социальных сетях, что мост вернулся в то состояние, в котором он был до капитального ремонта.

При этом ранее администрация Петрозаводска сообщала, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют восемь улиц, расположенных в разных районах города. При составлении списка, в который вошел и Гоголевский мост, учитывали обращения горожан.

Городские власти уточняют, что Петрозаводску предоставлена субсидия из бюджета республики – 715 миллионов рублей. Она поможет городу в решении первоочередных задач. Бóльшая часть средств субсидии, а это полмиллиарда рублей, пойдет на ремонт городских улиц.

Точные сроки ремонта пока не определены. Какая подрядная организация будет выполнять работы, станет известно после проведения конкурсных процедур. // Фото: Катерина Павлова.