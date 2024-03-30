30 марта 2024, 10:49
ПетрГУ сегодня проводит день открытых дверей
В формате дня открытых дверей Петрозаводского университета произошли некоторые изменения
Петрозаводский государственный университет 30 марта проводит День открытых дверей. Образовательное учреждение приглашает всех желающих познакомиться с ним поближе.
На официальной странице ПетрГУ опубликовано расписание:
- время сбора 14:00-14:15;
- с 14:15 до 15:15 – информационная часть в актовом зале;
- с 15:15 до 17:00 – встречи с институтами в формате «вопрос-ответ» и консультации по поступлению.
При этом уточняется, что в расписание внесены изменения. Так, ярмарка студенческих объединений и розыгрыш пройдут в онлайн-формате в группе вуза в апреле. // Фото: ПетрГУ.