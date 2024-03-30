ПетрГУ сегодня проводит день открытых дверей

Петрозаводский государственный университет 30 марта проводит День открытых дверей. Образовательное учреждение приглашает всех желающих познакомиться с ним поближе.

На официальной странице ПетрГУ опубликовано расписание:

- время сбора 14:00-14:15;

- с 14:15 до 15:15 – информационная часть в актовом зале;

- с 15:15 до 17:00 – встречи с институтами в формате «вопрос-ответ» и консультации по поступлению.

При этом уточняется, что в расписание внесены изменения. Так, ярмарка студенческих объединений и розыгрыш пройдут в онлайн-формате в группе вуза в апреле. // Фото: ПетрГУ.