Жители поселка Карелии борются за сохранение дома культуры

В клубе поселка Бочилово Пудожского района состоялось собрание местных жителей, на которое они приглашали и главу района Алексея Зубова. Обсуждали важные для поселения вопросы - водоснабжение, экологию и меры для сохранения клуба. Глава Пудожского района на сельский сход не приехал.

В Бочилово не состоялся новогодний праздник. Хотя дети и взрослые готовились к нему два с половиной месяца. Температура воздуха в клубе не поднималась выше -13 градусов, поэтому родители школьников были категорически против выступления детей в таких экстремальных условиях.

Потолок в клубе гнилой, протечка в нескольких местах, со стен регулярно снимают грибок и плесень. Но самая главная проблема – в ДК нет отопления. Окна и двери утепляют одеялами, не помогает. Спасаются конвекторами, при этом власти Шальского поселения сетуют – слишком большие счета.

В Пудожском районе экономят и на зарплатах культработников. В поселке Бочилово завклубом работает на 0,25 ставки – это 7 тысяч рублей. За эти деньги нужно и сценарии писать, и мероприятия проводить, и помещение убирать. Раньше по договору доплачивали 3 тысяч рублей за уборку, с октября перестали платить и эту жалкую сумму.

Такая ситуация – практически везде в Шальском поселении Пудожского района. Здания клубов разваливаются, культуработники получают копейки, они не могут даже вовремя выйти на пенсию – стажа не хватает из-за работы на 0,25 ставки. // Фото: Вера Ветеркова.