Капитаны катеров в Пхукете превысили скорость в три раза

Капитаны катеров, которые столкнулись возле острова Пхукет, превысили скорость в три раза. Об этом сообщил генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов.

«Следствие установило, что причиной столкновения стало трехкратное превышение скорости обоими катерами, которое привело к потере управления и столкновению»,

— сказал он в беседе с РИА Новости.

Дипломат пояснил, что в месте происшествия скорость была ограничена до 5 узлов, однако катера шли навстречу друг другу со скоростью 15 узлов каждое. По его словам, капитаны задержаны до решения суда о мере пресечения.

ЧП произошло утром 10 февраля у берегов острова Пхукет. Лоб в лоб на высокой скорости столкнулись два катера (фото). В результате 22 туриста из России получили травмы, двое детей погибли. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, двух человек госпитализировали.

Подробности читайте в репортаже корреспондента «Петрозаводск говорит» с места происшествия.