Два автомобиля столкнулись на Кукковке

Вечером в понедельник, 10 февраля, на Кукковке столкнулись два автомобиля. Инцидент произошел в 21:29 на пересечении улиц Ровио и Сортавальской и попал в объектив камеры наблюдения компании «Сампо.ру».

На кадрах видно, что один участник аварии пытался повернуть налево, второй автомобиль ехал прямо по Ровио. Попытки затормозить не принесли удачи - столкновение случилось.

Любопытно, что сразу после аварии мимо проехал полицейский автомобиль. Стражи порядка, однако, решили не останавливаться и продолжили свой маршрут.

Напомним, свидетелями жесткой аварии, произошедшей в минувшую субботу в центре Петрозаводска, также стали полицейские. В том случае они остановились для выяснения ситуации.