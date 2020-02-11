Костомукшанку наказали «административкой» за семена растений

Сотрудники Россельхознадзора посоветовали жителям Карелии не повторять опыт костомукшанки, в отношении которой был составлен протокол об административном правонарушении: женщина попыталась провезти на территорию России две упаковки семян томата и одну с семенами перца. Фитосанитарных сертификатов на ввоз посадочного материала у нарушительницы не было.

Инцидент произошел 1 февраля 2020 года на МАПП «Люття». Женщине пришлось вернуть покупки на территорию Финляндии, уточнили в Россельхознадзоре.

«Любой посадочный материал (семена, луковицы, клубни, рассада, саженцы), горшечные растения, картофель (как семенной, так и продовольственный) не допускается к ввозу без сопровождения фитосанитарным сертификатом», - отметили в ведомстве.