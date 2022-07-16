«Кантеле» выступил на водах каньона, а тувинцы «нашаманили» дождь

Шестой международный фестиваль Ruskeala Symphony проходит в парке «Рускеала». Выдающиеся музыканты выступают на нескольких площадках, зрителей становится все больше.

Концерты идут с утра в мраморных декорациях карьеров. Сюрпризом стало выступление известного музыканта Вардана Арутюняна. Исполнитель виртуозно играл на армянском народном инструменте дудуке.

Хорошо известный в Карелии ансамбль «Кантеле» выступил прямо на воде. Музыканты находились в мраморном каньоне на небольшом пароме, зрители расположились на скалах.

Трио Alash из Тувы продемонстрировало горловое пение. Зрителей собралось очень много. Когда музыканты исполняли шаманские мотивы, начался дождь.

Гостям подготовили еще кубинскую музыку, церковную в исполнении Хора Валаамского монастыря и другие выступления. Фестиваль завершает традиционный концерт Симфонического оркестра Карельской филармонии и звезд российской оперной сцены. // Фото: Ольга Шубина