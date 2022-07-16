Некоторые зрители пришли на Ruskeala Symphony со своими стульями

Международный фестиваль Ruskeala Symphony (6+) продолжается в парке Рускеала. Наш корреспондент сообщает, что в данный момент готовится к выступлению Российский роговой оркестр из Санкт-Петербурга.

Это уникальный коллектив, подобных которому нет в мире. Его сравнивают с разобранным органом. Оркестр под управлением Сергея Поляничко возрождает утраченный жанр русской роговой музыки, зародившийся в России в середине XVIII века.

Публика потихоньку собирается. Места у сцены в свободной рассадке. Наиболее предприимчивые зрители пришли со своими стульями, сидушками и устроились на близлежащих скалах.

Места на парковке есть, работают кафе. Погода сегодня отличная.

Всего для гостей фестиваля подготовили девять уникальных концертов. Они проходят на нескольких площадках «Рускеалы». // Фото: Ольга Шубина