Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony открылся сегодня в Карелии

Международный фестиваль Ruskeala Symphony (6+) сегодня стартовал на фоне скалистых пейзажей в Итальянском карьере Рускеалы. Программа фестиваля рассчитана на любителей музыки с самыми разными вкусовыми предпочтениями. Гостей ждет девять уникальных концертов. Концерты состоятся на нескольких площадках Горного парка «Рускеала»: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала», в каменном лабиринте вблизи Итальянского карьера и на площади у визит-центра горного парка.

Два дня, 15 и 16 июля, обещают быть насыщенными: здесь будет место и подлинной классике, и тувинскому горловому пению, и духовной музыке. Среди участников - государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, скрипач Карэн Шахгалдян, солист Мариинского театра Кирилл Жаровин, хор Валаамского монастыря и другие. Художественное слово в музыкально-литературном действе «Облако в штанах» взял актер Михаил Пореченков.

В первый день фестиваля перед гостями выступает государственный камерный ансамбль «Солисты Москвы», дирижер и солист Юрий Башмет.

Перед концертом маэстро пообщался с журналистами. Он отметил, что непревзойденная красота карельской природы вдохновляет.

«Мы живем в такое время, когда будут появляться великие шедевры: в литературе, в живописи, в музыке»,

- сказал Юрий Башмет.

Открыл фестиваль глава Карелии. Артур Парфенчиков отметил, что за шесть лет мероприятие стало знаковым событием культурной жизни не только Карелии, но и всей России.



«Маленькая серенада» вдохновенно пролилась из пальцев музыкантов высшей пробы, знаменуя начало большого действа. Моцарт был бы счастлив.

Напомним, дополнительные поезда «Ласточка» будут курсировать 15 и 16 июля из Санкт-Петербурга в Рускеалу в дни проведения музыкального фестиваля по специально разработанному расписанию.