Стихи Державина прочитали у памятника поэту в центре Петрозаводска

Стихи Гавриила Державина прочитали в Петрозаводске в честь 279-летия со дня рождения поэта. Акция прошла 14 июля в Губернаторском саду.

Петрозаводчане возложили цветы к памятнику поэту и первому губернатору Олонецкой губернии. После этого прозвучали стихи классика. Любимые произведения прочитали представители общественных организаций, специалисты администрации и депутаты городского совета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мероприятие организовало Общество татарской культуры «Чулпан» в рамках проекта «Г.Р. Державин в Карелии: личность, дела, эпоха». Председателю организации Фариде Фадеевой вручили почетную грамоту от имени главы города за многолетнюю общественную работу, вклад в укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества народов, проживающих в Петрозаводске. (фото пресс-служба администрации города)