14 июля 2022, 15:49
Культура

Студенты петрозаводской консерватории побывали в дивном краю Кенозерья

Форум традиционных знаний собрал мастеров Русского Севера

Студенты кафедры финно-угорских народов, участники фольклорного ансамбля «Истоки» под руководством Светланы Николаевой побывали в Кенозерском национальном парке. 

С 3 по 7 июля в старинной архангельской деревне Масельга прошел Форум традиционных знаний. Большое мероприятие объединило фольклорные, музыкальные и театральные коллективы Русского Севера. 

Девушки дали несколько концертов традиционной музыки, приняли участие в ремесленных мастер-классах, ходили в баню по-черному и наелись вкуснейших каргопольских блинов с черничным вареньем.

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Метки: 
Кенозерье
национальный парк
Форум традиционных знаний
Петрозаводская консерватория
Светлана Николаева
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