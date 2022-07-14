Студенты петрозаводской консерватории побывали в дивном краю Кенозерья

Студенты кафедры финно-угорских народов, участники фольклорного ансамбля «Истоки» под руководством Светланы Николаевой побывали в Кенозерском национальном парке.

С 3 по 7 июля в старинной архангельской деревне Масельга прошел Форум традиционных знаний. Большое мероприятие объединило фольклорные, музыкальные и театральные коллективы Русского Севера.

Девушки дали несколько концертов традиционной музыки, приняли участие в ремесленных мастер-классах, ходили в баню по-черному и наелись вкуснейших каргопольских блинов с черничным вареньем.