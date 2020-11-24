«Кантеле» стал единственным коллективом из России в видео Евросоюза

В рамках празднования 30-летия проекта «Интеррег» (Interreg) – программы, направленной на содействие трансграничному, транснациональному и межрегиональному сотрудничеству в Европе, был создан видеоролик, призванный показать ее культурное разнообразие, сообщает Минкульт Карелии.

Любопытно, что единственным коллективом, удостоенным чести представить музыкальную культуру России жителям Евросоюза стал национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

Ансамбль «Кантеле» – постоянный участник международных проектов. В настоящее время в рамках Программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС «Карелия» реализуется международный проект Kantele Goes Global! Ground Zero. Он призван способствовать увеличению разнообразия музыки, исполняемой на национальном музыкальном инструменте Финляндии и Карелии кантеле, а также продвижению кантеле-музыки через международную деятельность.

Фото с сайта petrozavodsk-mo.ru