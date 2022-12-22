Камеры скоро начнут вычислять водителей без ОСАГО

Уже в начале следующего года в России собираются внедрить систему отслеживания отсутствия либо наличия полисов ОСАГО. За этим будут следить видеокамеры на дорогах, рассказал «Российской газете» президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Он уточнил, что речь идет буквально о первых месяцах года. ГИБДД уже модернизировала и доработала соответствующую информационную систему.

Страховщики, в свою очередь, разработали новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с использованием камер.

Также Уфимцев убежден, что штраф за отсутствие «автогражданки» слишком маленький, его необходимо увеличить. Сумма 800 рублей не менялась 18 лет. // фото: freepik.com