Камера наблюдения в гипермаркете в Петрозаводске сняла возможного вора

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным следствия, этот человек подозревается в краже товара из гипермаркета. Личность возможного злодея пока не установлена.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 89114010007 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК