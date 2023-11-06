06 ноября 2023, 16:24
Камера наблюдения в гипермаркете в Петрозаводске сняла возможного вора
Полиция карельской столицы просит горожан о содействии
Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным следствия, этот человек подозревается в краже товара из гипермаркета. Личность возможного злодея пока не установлена.
Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 89114010007 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК