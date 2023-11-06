Житель Петрозаводска притворился мертвым, чтобы спастись от злодея

В Петрозаводске будут судить 39-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в покушении на убийство товарища, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 2 сентября в квартире на улице Машезерской шло застолье. Его участниками были обвиняемый и 33-летний потерпевший, а также другие горожане. Между двумя мужчинами внезапно вспыхнула ссора. Старший товарищ схватил нож и нанес младшему несколько ударов в грудь и шею.

Осознавая, что нападавший может его убить, потерпевший упал на пол и притворился мертвым. Увидев это, злодей сбежал. Пострадавший горожанин выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. // Фото: unsplash.com / Io & Tech